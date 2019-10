Journées scientifiques des pharmaciens de Mauritanie: « La lutte contre la contrefaçon et le trafic des faux médicaments »

L’Association des pharmaciens de Mauritanie a tenu ses journées scientifiques, les 19 et 20 octobre à l’hôtel Atlantic de Nouakchott, sous le double thème : quelle politique pharmaceutique pour le pays et la lutte contre la contrefaçon et le trafic des faux médicaments. Des journées qui interviennent dans un contexte marqué par la lutte contre les médicaments contrefaits et des descentes régulières des responsables de la direction générale des inspections du ministère de la santé. Les saisies et les destructions de nombreux lots sont devenus courants aussi bien à Nouakchott qu’à l’intérieur du pays.

Durant ces deux jours, les participants ont planché sur la sécurisation du circuit du médicament à l’hôpital, la contrefaçon des médicaments, la proposition de PPN, la contribution du laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments dans les PPN, l’antibio-résistance en Mauritanie, la toxicité du paracétamol, rôle du pharmacien dans la prise en charge des hépatites, contamination mercurielle de trois espèces de poisson au large des côtes mauritaniennes et risques d’exposition humaine, Etude épidémiologique du paludisme au niveau du bassin du fleuve Sénégal : cas de Kaédi, automédication, les bonnes pratiques officinales.

En outre, les pharmaciens ont mis à profit ces journées pour se pencher sur les défis de leur profession avant d’élaborer enfin des recommandations adressées au département de la santé dont le patron a tenu à marquer de sa présence les deux jours de la rencontre.

Dans son discours d’ouverture, il a justifié sa présence par le souci de son département d’améliorer les conditions de la profession. Aussi s’est –il engagé à étudier avec diligence ses recommandations.