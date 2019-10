Air Sénégal déploie ses ailes

Attendue depuis quelques années, la nouvelle compagnie aérienne sénégalaise, Air Sénégal, lancera son premier vol le 25 novembre prochain. Avec une flotte composée d’un Boeing 737-500 (188 passagers), de 2 Airbus A329 (120 places), 2 Airbus A 330-900 (290 sièges) et 2 ATR-72 (70 places), Air Sénégal n’a apparemment pas lésiné sur les moyens....de transport. Et elle voit grand déjà. Ainsi elle desservira, d’ici la fin de l’année, Nouakchott, Abidjan, Banjul, Conakry, Cotonou, Ouagadougou, Niamey, Praia, Bissau, Lagos, Abuja, Accra, Paris, Marseille, Casablanca et Barcelone. En ce qui nous concerne, cinq vols hebdomadaires sont prévus sur Nouakchott : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Les vols sont attendus à Nouakchott à 15h50 pour un départ prévu à 17H 15. Un créneau bien choisi pour éviter les vols nocturnes ou matinaux.

Monopolisé jusqu’à présent par la MAI, le parcours Nouakchott-Dakar est devenu l’un des plus chers du monde. L’arrivée d’Air Sénégal fera sans doute baisser les prix du fait de la concurrence. On ne demande pas mieux.