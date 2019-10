Sit-in des avocats contre la suppression de l’article 141 bis du CC

Maitre Brahim oul Ebetty « attire l’attention du gouvernement, des députés, des opérateurs économiques et partenaires de la Mauritanie sur les enjeux et garanties de sécurité juridique et de protection de l’investissement offertes par l’article 141 bis du Code du Commerce (CC) , qui permet aux parties désireuses de contracter un contrat d’être préalablement, suffisamment informées, éclairées et édifiées, sur l’étendue des obligations avant l’authentification de l’acte par le notaire ».

L’avocat insiste particulièrement sur la dimension du classement de la Mauritanie dans le hit parade des affaires le « DOING Business » de la Banque Mondiale (BM), « qui risque de prendre un coup sérieux avec la suppression de l’article 141 bis du Code Commerce (CC), qui est un véritable recul».

Le projet de loi contesté a été approuvé par le gouvernement et doit être soumis très prochainement au vote des députés.