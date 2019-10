HRW interpelle au sujet des violences basées sur le genre

Human Right Watch (HRW), une ONG de défense des droits humains, invite Mohamed ould Cheikh El Ghazouani, à accorder la priorité aux droits des femmes au cours de son mandat, dans une correspondance rendue publique mardi. Mohamed ould Cheikh El Ghazouani a été élu a l’issue d’un scrutin présidentiel organisé le 22 juin et il a prêté serment le 01 août 2019.

Le nouveau chef de l’Etat mauritanien «devrait prendre des mesures contre les seuils élevés de violences fondées sur le genre et veiller à donner aux victimes un accès à la justice ».

A la faveur d’investigations approfondies menées sur le terrain en 2018 et 2019, «HRW a constaté une absence de lois strictes contre les violences fondées sur le genre et d’institutions prêtant assistance aux victimes, conjuguée aux pressions sociales et à la stigmatisation, qui dissuadent les femmes et les filles de demander de l’aide et de faire recours en cas de mauvais traitements. Les soins médicaux et les services de santé mentale fournis aux victimes sont insuffisants, de même que l’assistance juridique, et il revient ainsi aux Organisations Non Gouvernementales de pallier ces lacunes dans la mesure de leurs moyens limités.