Communiqué d’IRA à propos des détenus de Kaédi

Le 08 octobre dernier, IRA Mauritanie a envoyé une délégation à Kaedi pour s'enquérir de la situation des détenus Iraouis et autreS, arrêtés arbitrairement depuis la crise post-électorale des dernières élections Présidentielles de 2019.

Les prisonniers avaient entamé une grève de la faim les 06/07/08/ Octobre 2019 après plus de trois mois de détention illégale.

La délégation était composée de :

-Abdullah Abu Diop

- Cheikhani Ould Cheikh

- Samba Diagana

- Cheikh Babi

- Omar Diarra

Elle est arrivée à Kaedi à 11 heures le même jour afin de s'enquérir des conditions de détention des prisonniers qui sont dans leur troisième jour de grève de la faim pour exiger le règlement de leur situation qui entre dans son quatrième mois .

Après leur arrivée, la délégation s'est rendue directement au Palais de Justice afin d'obtenir l'autorisation de rendre visite aux détenus.

Ensuite elle s'est rendue à la prison civile pour rencontrer les détenus afin de leur transmettre le message de salutations et soutien du Président Biram Dah Abeid, ainsi que celui de tous les militants et militantes de Ira et leur manifester leur engagement à les soutenir et rester à leurs côtés et ne jamais les abandonner jusqu'a ce qu'ils recouvrent leur liberté.

Par ailleurs, leur état de santé était très fragile avec une fatigue notoire remarquable sur leurs états physiques.

Cet état de fait a entraîné l'évacuation de

certains d'entre eux à l'hôpital pour y être pris en charge ( Demba Kane) , le deuxième jour de la grève, un autre prisonnier perd ses forces et a été évacué à l'hôpital ( Ismail Amadou).

La grève de la faim des détenus de la

prison civile de Kaedi constitue un grave danger pour la vie des prisonniers accentuée par l'état déplorable de la prison.

La chambre carcérale a dépassé ses capacités d'accueil, trente mètres carrés pour plus de trente à quarante prisonniers, mais surtout aggravée par une forte chaleur.

Suite à la détérioration de leur état de santé, au troisième jour de leur grève, le 08 octobre 2019, ils reçurent la visite du Procureur du tribunal du Gorgol dans l'objectif de les amener à suspendre leur grève de la faim.

Des promesses vaines et des mensonges éhontés leur ont été servis par ce représentant du ministère public, il leur a dit entre autres gros mensonges, que le retard du traitement du dossier est dû au manque de suivi et à la négligence des avocats qui se disent chargés du dossier et que le 15 octobre 2019 leur dossier sera traité.

Ces engagements pris par le Procureur ont conduit les détenus à suspendre leur grève de la faim à partir du 08 octobre 2019.

Liste des detenus .

1/Professeur Ghali Sall

2 / Youssef Abou

3 / Abdelkader Bokoum

4 / Demba Kane

5 / Sidi Ould Ibrahim

6 / Aibeu Ould Mohamed

7/Ismail Amadou Thiaw

8 / Amadou Dia

9 / Abou Modi Dione.

Après la visite des prisonniers, la délégation de Ira s'est rendue au centre administratif de Lexeiba pour rendre visite aux familles des prisonniers en guise de solidarité avec elles.

C'était une agréable surprise mêlée d'un sentiment de tristesse en même temps.

Les femmes de deux des détenus avaient donné naissance chacune à une fille il y a seulement quelques jours( Ghali Sall, Abou Mody Dione )

Le matin du 09 octobre 2019, la délégation et les militants et militantes de IRA ont organisé un sit in à Kaedi pour marquer leur solidarité avec les détenus d'opinion de Lexeiba.

Cette arrestation illégale est fabriquée par les services renseignements, leurs acolytes et leurs indicateurs après les élections frauduleuses qui ont confisqué la volonté populaire.

Le sit in a enregistré la participation de la délégation de Ira mandatée par le Président et député Biram Dah Abied, les membres du bureau de Ira Kaedi, de Ira Lexeiba et les parents des victimes.

Nouakchott le 14 Octobre 2019