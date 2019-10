La FMI va décaisser 22,2 millions de dollars pour la Mauritanie

Le gouvernement mauritanien va bénéficier d’un cinquième décaissement de 16,56 millions de Droits de Tirages Spéciaux (DTS), soit 22,2 millions de dollars us, de la part du Fonds Monétaire International (FMI), sous réserve d’approbation par la direction et le Conseil d’Administration, qui se réuniront en décembre, annonce le site officiel de l’institution.

Cette déclaration est publiée au terme d’une mission du FMI à Nouakchott dirigée par Eric Mottu, du 26 septembre au 09 octobre « pour discuter de la quatrième revue du programme économique et financier appuyé par un arrangement triennal au titre de la Facilité Elargie de Crédit (FEC) du FMI, approuvé par le Conseil d’Administration en décembre 2017, pour un montant total de 115,920 millions de DTS, soit 158,64 millions de dollars us ».

La mission du FMI constate que « la mise en œuvre du programme économique et financier a été bonne. La croissance s’est accélérée et devrait atteindre 6,9% du Produit Intérieur Brut (PIB) cette année,

tirée à la fois par les secteurs extractifs et non-extractifs. La stabilité macro-économique a été maintenue et la viabilité de la dette renforcée. Les réserves en devises de la banque centrale ont atteint 1,042 milliards de dollars (soit plus de 5 mois d’importations des secteurs non extractifs, en hausse par rapport au niveau de la fin de l’année 2018 (918 millions de dollars).

L’exécution du budget a généré un surplus important à fin août, et en conséquence la dette extérieure publique devrait baisser à 66% du PIB fin 2019, contre 69% à la fin de l’année dernière ».

Les politiques économiques maîtrisées devraient continuer, tout en tenant mieux compte des besoins sociaux, estime la mission du FMI.