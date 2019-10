Tasiast fournit une aide aux victimes sinistrées des pluies avec un don de 250000 Dollars

Nouakchott, Mauritanie - 13 octobre 2019 - Tasiast (TMLSA) a annoncé l’apport d'une aide d'urgence d'un montant total de 250 000 USD (9, 232,500 ouguiyas), aux victimes des tempêtes et des inondations survenues pendant la saison des pluies. Le financement renforce l’appui de Tasiast fourni à travers les services médicaux de sa clinique mobile, qui a délivré au cours des huit dernières années, des services de consultation à plus de dix-sept mille cinq cent personnes. Tasiast fournit une aide d’urgence aux victimes d’inondations pour une deuxième année consécutive, avec notamment l’an dernier, la fourniture de services médicaux à près de 2 000 personnes.

Le Département des Relations communautaires de TMLSA a assuré l’allocation d’un fonds de secours aux régions les plus touchées de Mauritanie: la région sud de Guidimakha et la région d’Inchiri, plus proche de la mine de Tasiast.

Les 250 000 dollars de financement, apportés aux victimes sous la forme d'une aide alimentaire et de services médicaux dans les régions du sud menacées par des problèmes de santé et de malnutrition, ou d’un don de ciment pour les habitations détruites et des grillages pour protéger les cultures, dans la région semi-désertique de l'Inchiri. Il a été distribué plus de 600 kits de nourriture, comprenant chacun 50 kg de riz, 50 kg de sucre, 25 kg de pâtes, 25 kg de biscuits et 10 litres d'huile.

Environ 21 tonnes de ciment ont également été distribuées, ainsi que plus de 15 000 mètres de grillage et de matériel de clôture. Il est prevu de toucher aussi près de 4 000 personnes, qui se verront proposer les services de la clinique mobile.

Dirigée par M. Brahim M´Bareck, Vice-Président aux relations extérieures de Tasiast, une délégation de TMLSA a donc traversé le pays pour assister aux cérémonies de lancement de chaque composante de ce don en se rendant dans les points et lieux de distribution.

Dimanche 6 octobre 2019, une cérémonie de lancement a eu lieu pour la première composante du don: la distribution de nourriture à 15 villages proches de la ville de Selibaby, dans la région agricole du sud.

Les Représentants de Tasiast, le Gouverneur de la région, l’adjoint au Vice-Président du Conseil régional, le Maire de la municipalité et le Personnel médical de la Clinique Mobile avec pour partenaire de mise en œuvre, APIS-DC (une ONG de médecins et appelée « Association pour l'information sanitaire et le développement communautaire »), ont assisté à l’événement dans un village appelé Jedida, où les 30 premiers kits d’alimentation ont été distribués.

Plus de soutien supplémentaire est de même couramment fourni, avec la distribution de moustiquaires et de 30 kits constitues de deux grandes tentes, de tapis et d’une couverture.

Lundi 7 octobre 2019 a vu le lancement a Selibaby d’une deuxième composante clé de la donation: une semaine complète de services médicaux gratuits, dispensés au centre de santé de la ville par six médecins, un radiologue et un analyste de laboratoire de la Clinique Mobile. Alors qu'en 2017, près de 2 000 personnes touchées par les tempêtes dans la région du Brakna ont bénéficié de ces services, on s'attend à ce que deux fois plus de personnes aient accès à ces mêmes services cette année, pour des consultations et prescriptions médicales.

Mercredi 9 octobre 2019, une seconde mission, dirigée cette fois par le Vice-Président aux Relations Extérieures, M. Brahim M´Bareck accompagné de Mme Hapsatou Bal, Directrice des relations avec la communauté, s'est rendue à Akjoujt (capitale régionale d'Inchiri). Il s'agissait de lancer la troisième composante du don avec la livraison de ciment et de matériaux de clôture aux représentants des zones agricoles là où la vie courante a été affectée par l’arrivée de fortes pluies.

Le Conseiller du Gouverneur, le Maire, le Préfet Adjoint et le Président de l'association agricole ont accueilli la délégation de Tasiast tout comme son soutien à la ville d'Akjoujt, ouvrant ainsi la journée à une distribution auprès des communautés affectées.

Mme Hapsatou Bal, Directrice des relations Communautaires, a ainsi conclu à l'issue de ces visites et cérémonies:

´Il était important de s'assurer qu’en ligne avec les efforts nationaux et politiques gouvernementales, Tasiast contribue à cette opération de secours multi-échelle largement partagée. Les conséquences de ces inondations sont visibles et mises en évidence par les dommages matériels causés aux maisons, aux baraques ou abris, et par la perte de ressources pour les familles touchées.

Je suis fière des efforts déployés par Tasiast et, bien que la campagne de la clinique mobile se poursuive encore, je tiens à remercier dès à présent tous nos représentants et parties prenantes, en particulier les autorités nationales, régionales et locales, pour le soutien qu'elles ont apporté afin de faire de cette opération un succès´.

FIN