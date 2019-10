La CVE dénonce la détention «arbitraire, prolongée » de ses militants

La Coalition Vivre Ensemble (CVE-issue de la mouvance négro-africaine), qui a soutenu la candidature de Kane Hamidou Baba à l’élection présidentielle du 22 juin 2019 en Mauritanie, dénonce « la détention arbitraire » de plusieurs de ses militants, arrêtés dans le cadre d’un mouvement de contestation des résultats proclamant la victoire au premier tour du chef de l’Etat, Mohamed ould Cheikh El Ghazouani, dans une déclaration publiée mercredi soir.n« La CVE constate avec indignation et amertume, la détention arbitraire et prolongée de ses militants, arrêtés manu militari lors de la période post électorale et emprisonnés à Kaédi (430 kilomètres au Sud/Est de Nouakchott, dans la vallée du fleuve) depuis bientôt 4 mois ».

La déclaration déplore « une aggravation des conditions de détention » de ces militants dans le cadre du traitement «d’un dossier vide pour lequel un procès avait été entamé, mais n’a jamais connu de verdict, le juge préférant repousser la sentence à une date ultérieure, alors que la demande de remise en liberté provisoire des avocats de la défense a été rejetée par le même magistrat ».

Ainsi, la Coalition Vivre Ensemble (CVE) exige « un procès juste et équitable et condamne fermement l’attitude des autorités mauritaniuennes».

Les détenus de la CVE, signale-t-on, ont observé une grève de faim de quelques jours et ont décidé de la lever après des assurances de la justice que leur procès aura lieu très prochainement.