MAURITANIE–MAROC : LE COEUR ET LA RAISON

Je partage avec tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces enfants, la joie.

Cette << Terre des Hommes >>, c'est une terre où le dialogue des cultures et des civilisations entre Marocains et Mauritaniens à toujours été empreint de sérénité, de respect et d'attraction réciproque. Leur attachement aux relations séculaires et multiformes entre les deux pays frères n’a jamais fait défaut. Car les Mauritaniens aiment les Marocains. Les Marocains aiment les Mauritaniens. Que disparaissent, est-il temps et à jamais, les barrières susceptibles de ternir ou de compromettre les excellents rapports entre nos deux pays ! « Oh ! Oui ! Les relations entre le peuple Mauritanien et le peuple Marocain sont multiséculaires >> ! Je crois pouvoir dire sans forcer les mots que l'amitié est bien vivante et qu'à partir de ce climat, beaucoup de choses sont possibles. Carrefour où se sont rencontrées et fécondées les civilisations berbères, arabes et noires, la Mauritanie où se côtoient diverses cultures veut être le symbole d'une Afrique unie où la distinction que les colonisateurs ont établi entre l'Afrique noire et l'Afrique blanche n'a plus sa place. Il n'y a plus deux Afriques. Il y a une seule Afrique dont les peuples souffrent des mêmes maux et dont nous devons faire un continent où chaque homme pourra vivre dans la dignité retrouvée. Il est plus que nécessaire de redynamiser l'Axe stratégique : PARIS-RABAT-NOUAKCHOTT-DAKAR.

AHMED BEZEID OULD BEYROUCK

Chroniqueur Politique