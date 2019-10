Les Mourabitounes se testeront contre les Chevaliers de la Méditerranée

« Les Mourabitounes se jaugeront, le mardi 15 Octobre, lors de la journée FIFA, contre les Chevaliers de la Méditerranée (Libye). La rencontre se déroulera au Stade Cheikha Boidiya ; coup d’envoi à 17 heures », a annoncé la FFRIM, le mardi 1er Octobre. Premier test à domicile, donc, après la CAN 2019. Le sélectionneur national, Corentin Martins, a dévoilé une liste de vingt-trois joueurs convoqués pour ce match amical. Plusieurs cadres ont déclaré forfait : Moulaye Ahmed « Bessam » (Al-Khaleej), Mohamed Dellah Yaly (NA Hussein Dey), ou encore Ibrahima Coulibaly (Grenoble), tous blessés. Corentin a fait appel, pour la première fois chez les « A », au milieu de terrain du FC Nouadhibou, Yacoub Sidi. Côté come-backs, le portier du Red Star, Joseph Assane-Aly, (dernière apparition lors du match contre le Botswana à Francistown, en Juin 2017) et Mohamed Taghyoullah Denna qui enchaîne les bonnes prestations sous le maillot des locaux.

Liste des vingt-trois

Gardiens : Namori DIAW (FC Tevragh-Zeïna), Babacar DIOP (AS Police), Joseph ASSANE-ALY (Red Star FC/France) ; défenseurs : Bakary N’DIAYE (Difaâ Hassani d'El Jadida/Maroc), Abdoul BA (AJ Auxerre/France), Aly ABEID (UD Levante/Espagne), El Mostapha DIAW (FK Dnyapro-MCHZ/Biélorussie), Lemrabott EL HACEN (FC Nouadhibou), Abdoulkader THIAM (US Orléans/France), Houssen ABDERRAHMANE (Louhans-Cuiseaux FC/France) ; milieux : Dialo GUIDILÈYE (FUS Rabat/Maroc), Mohamed Taghiyoullah DENNA (FC Tevragh-Zeïna), Khassa CAMARA (Xanthi FC/Grèce), Abdallahi MAHMOUD (Deportivo Alavés/Espagne), Alassane DIOP (Zakho FC/Irak), Abdoulaye GAYE (FC Nouadhibou), Yacoub Sidi ETHMANE (FC Nouadhibou), El Hacen EL ID (Real Valladolid/Espagne) ; attaquants : Adama BA (RS Berkane/Maroc), Ismail DIAKITÉ (US Tataouine/Tunisie), Amadou NIASS (Entag El Harby/Égypte), Babacar BAGILI (FC Nouadhibou), Hemeya TANJY (FC Nouadhibou)

FFRIM

-----------------

Mourabitounes : le mea culpa de Diop

En grande difficulté lors les deux séances fatidiques de tirs au but, face au Burkina Faso et à la Gambie, qui ont valu, aux Mourabitounes, une double élimination, Babacar Mbaye Diop assume son erreur. Pour sa seconde titularisation dans les cages, le gardien des Mourabitounes locaux n’a pas été en totale réussite et ne s’en cache pas : « J’ai encore vécu une soirée difficile. Une seconde séance de tirs au but où je n’ai pas fait le nécessaire. Je regrette vraiment […]. On a tous le même objectif, ça fait mal de perdre des matchs », écrit-il sur son mur Facebook.

Exprimant sa tristesse à travers un émoticon, le portier de l’AS Police profite de son posting pour présenter ses excuses et promet de « s’améliorer » et de « faire encore de son mieux ». A sa décharge, Diop n'a pas été aidé par ses attaquants restés muets et les tireurs qui ont, eux aussi, loupé leurs tirs. Aura-t-il d’autres cartes à abattre ? Rien n’est moins sûr ! Ses deux sorties ratées devraient jouer sur son avenir, aussi bien en sélection A qu’en locale. En tout cas, Diop a bel et bien grillé deux cartouches pour ses débuts et devra bosser énormément, pour retrouver la confiance de ses coachs, alors que la concurrence chez les gardiens est rude. Mais, sur la Toile, le soutien de ses fans et de certains de ses coéquipiers n'a pas failli.

------------------------------------

Fatou Ousmane Diop rejoint Assa Zag

Fatou Ousmane Diop entre un peu plus dans l’histoire du football mauritanien. Après avoir inscrit le premier but de la sélection nationale féminine de Mauritanie contre Djibouti, la capitaine du onze mauritanien vient de signer son premier contrat pro avec la formation marocaine Assa Zag (première division). C’est le tout premier contrat pro d’une joueuse internationale mauritanienne. Tout un symbole. Fatou n'a pas manqué d'exprimer sa joie au moment des paraphes, tout en mesurant les défis qui l'attendent. « Mais je suis prête à relever le challenge ! », affirme-t-elle. Tous nos vœux de réussite et de courage dans sa nouvelle carrière professionnelle !

------------------------------------

Harouna Abou-Demba opéré avec succès

Au soir du lundi 1er Octobre, le latéral droit grenoblois est passé sur la table d’opération de la clinique des Cèdres, renseigne le site GF38. Touché au pied contre le Mali, en Juin dernier, lors de la CAN 2019, l’international mauritanien souffrait d’une « blessure en fait plus grave que ce que l’on pensait à l’époque », ont expliqué les médecins. « La rupture ligamentaire du ligament de l’articulation de Lisfranc [liaison entre plusieurs articulations du pied, NDR] est souvent confondue avec une simple entorse mais nécessite une opération, si la rupture est importante », ont-ils précisé. « Tout s’est bien passé », ont rassuré ses proches. L’international mauritanien observera cependant une longue période d’indisponibilité. « Pas de retour en vue avant l’année prochaine ! », a fait savoir une source médicale citée par sa formation.

-------------------------------

Don de fournitures scolaires à 375 enfants d’El Mina en situation difficile

En collaboration avec l'Association pour la protection de l’enfance, de la famille et de l'action sociale (AFEPAS), la Fédération Mauritanienne de Basket-Ball (FMBB) a organisé, le dimanche 6 Octobre 2019, à la veille donc de la rentrée scolaire, deux matches de gala qui ont opposé l'équipe Riyad à celle de Tevragh-Zeïna, en juniors garçons, et, en filles, celles d’Arafat à Teyarett-Feu Lemir. A cette occasion, un important lot de fournitures scolaires, don des membres de la famille du basket, a été collecté au profit de 375 enfants d’El Mina en situation difficile. Le président de la FMBB remercie et félicite toute la famille du basket-ball pour son élan de solidarité avec l'APEFAS. Grand bravo à tous pour cette action sociale de grande importance, avec tous nos encouragements à la dynamique équipe de l’AFEPAS ! Il n’y a pas de meilleur placement que d’investir dans l'éducation des enfants.