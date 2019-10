Importance stratégique de la réhabilitation de la Route Nouakchott/Rosso

Le ministre de l’équipement et des transports, Mohamed ould M’Haimid et l’ambassadeur représentant l’Union Européenne(UE) en Mauritanie, Giacomo Durazzo, ont mis en avant l’importance du tronçon Nouakchott/Rosso, pour l’économie nationale et l’intégration entre le Maghreb et la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), mardi au cours d’une visite de chantier visant à évaluer l’état d’avancement des travaux de réhabilitation de cette route longue d’environ 200 kilomètres.