Coup d’envoi de l’année scolaire 2019/2020

Le président Mohamed ould Cheikh El Ghazouani, a donné le coup d’envoi officiel de l’année scolaire 2019/2020, ce lundi dans la commune de Riad (banlieue Sud de Nouakchott), en présence de plusieurs membres du gouvernement et du corps diplomatique accrédités en Mauritanie.

Le nouveau chef de l’Etat mauritanien, investi le 01 août dernier, a saisi l’occasion de ce début de l’année scolaire pour insister sur « la nécessité de l’enseignement la priorité des priorités et

l’importance d’une école républicaine dans la préservation de la cohésion nationale » dans la mesure où elle doit permettre « à tous les fils du pays de profiter de la scolarité sans aucune distinction, avec justice et équité ».

Le président mauritanien est également revenu sur la dimension et l’importance capitale de l’enseignement « seul moyen pour le progrès des sociétés, le développement et la prospérité des pays. Il a annoncé des réformes pour créer les conditions « d’une école alliant les exigences de l’authenticité aux impératifs de la modernité, conjuguant parfaitement les valeurs de l’Islam à la culture arabo-africaine. Une école creuset de l’égalité et de la cohésion sociale ».

Ces réformes consistent à mettre fin au phénomène de l’absentéisme, «l’allocation de ressources à l’éducation lui accordant progressivement 20% du budget de l’Etat avant la fin de l’actuel mandat présidentiel, une augmentation significative du traitement du personnel enseignant et un statut à créer pour distinguer les plus méritants, le recrutement de 6000 nouveaux enseignants, la réalisation de nouvelles infrastructures (3500 salles de classes), la mise à disposition de manuels scolaires, des mesures contre la déperdition….. ».