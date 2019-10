Vive préoccupation de l’UFP face à la situation au Sahel

Une résolution de l’Union des Forces de Progrès (UFP-opposition), exprime une vive préoccupation au sujet de la dégradation de la situation militaire et sécuritaire dans le Sahel, à travers unedéclaration rendue publique vendredi soir. Le parti « condamne le recours à la violence terroriste » et « s’inquiète de l’extension et de l’approfondissement de la crise sécuritaire au Sahel, suite à l’échec de la stratégie suivie dans la lutte contre les groupes Djihadistes armés, et invite les Etats de la région à régler de façon juste les contradictions au sein de leurs peuples, à coopérer en vue d’assurer la paix et la sécurité à des sociétés menacées, en privilégiant une démarche endogène et intégrée». La Mauritanie, rappelle-t-on, est membre du G5 Sahel, une organisation sous-régionale dédiée à la lutte contre le terrorisme, l’insécurité et la coordination des efforts de développement, aux côtés du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad. La région du Sahel enregistre une multiplication des actes terroristes attribuées à une nébuleuse de mouvements, avec comme épicentre les territoires du Mali et le Burkina Faso. L’attaque terroriste la plus récente a été perpétrée au début de cette semaine, dans les localités de Mondoro et Boulekessi (proche de la frontière du Burkina Faso), avec un bilan officiel de 38 morts et 50 portés disparus dans les rangs des Forces Armées du Mali (FAMA).