Sidi Mohamed Ould Boubacar : L’initiative du président de la République est louable mais il faut aller au-delà des slogans

Au cours d’un point de presse qu’il a tenu ce jeudi midi à son siège de campagne de Nouakchott, l’ancien candidat à la présidentielle, Sidi Mohamed Ould Boubacar a déclaré que ‘’l’initiative du président de la République d’écouter tous les acteurs politiques est certes louable mais que la dégradation des conditions de vie des citoyens commande des décisions fortes pour les soulager.’’ ‘’Le changement est une nécessité, et les mauritaniens n’entendent pas se contenter de slogans creux’’, avertit Ould Boubacar.

Pour l’ancien candidat à la dernière présidentielle, la Mauritanie connaît une situation économique particulièrement difficile, le volume des investissements ne cesse de se réduire, l’endettement atteint le double du PIB et les grandes sociétés publiques, en mauvaise posture ... Pour cette raison, a-t-il indiqué, il faut oser prendre des mesures draconiennes pour sortir de cette situation périlleuse. Et c’est justement parce que, conscient de l’enjeu et parce que porteur de solution, il avait décidé de se présenter à la dernière présidentielle sur laquelle il ne s’est pas étalé, au passage, parce que, estime –t-il, tout le monde connaît les conditions dans lesquelles elle s’est déroulée.

Outre la situation économique difficile, Ould Boubacar a aussi dénoncé la privation de liberté de certains mauritaniens contraints à l’exil, comme Ould Bouamatou, Ould Chaafii, Ould Debagh dont la place est ici chez eux, non ailleurs, l’exclusion et la marginalisation d’autres mauritaniens dans leur propre pays, la problématique de l’unité nationale, la dégradation de l’école et du secteur de la santé…

Enfin, après avoir remercié l’ensemble des mauritaniens qui l’ont soutenu durant la présidentielle, Ould Boubacar a déclaré qu’il entend poursuivre son combat et son projet pour une Mauritanie juste et égalitaire, en privilégiant le dialogue, la concertation et la tolérance. Dans quel cadre ? Celui que ses soutiens voudront bien lui donner. En effet, la présence très importante des hauts responsables et autres cadres qui l’ont soutenu pendant la présidentielle, fait croire aux observateurs à la mise en place très prochaine d’un parti politique.

Signalons enfin que SMOB a demandé à l’assistance de réciter la Fatiha pour le repos de l’ex sénateur Yenge Ould Challa et Sidaty Ould Abba, récemment rappelés à Dieu.