Coupe UFOA des Nations : les Mourabitounes défaits par les Etalons

Les Mourabitounes ont été défaits par les Etalons du Faso, samedi 28 Septembre 2019, aux tirs au but (4-3). Taghiyoullah Denne avait ouvert le score à la 75’, avant que les Etalons ne rétablissent la parité, à la 85’, sur un penalty litigieux généreusement accordé par le sifflet guinéen. Finalement, les partenaires de Barry échouent à l'épreuve fatidique des tirs au but. Reversés dans un autre championnat en forme de play-down, les poulains de Moustapha Sall devront saisir l’opportunité de se relancer vendredi prochain (17h) face au vaincu de la rencontre entre les Blacks Stars locaux du Ghana et les Scorpions de la Gambie. A la fin le vainqueur recevra, en plus du trophée, une enveloppe de 100.000 dollars US. Signalons que ce tournoi organisé par l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA) a été relancé grâce à un partenariat entre les deux zones Ouest A et B de la Confédération africaine de football et la multinationale Fox News.