Championnats des petites catégories : Début le 25 Octobre

Les championnats nationaux des moins de 15, 17 et 20 ans vont démarrer le vendredi 25 Octobre, a annoncé la Ligue Nationale de Football. La LNF a également dévoilé les formats des trois compétitions. Pour le championnat U-15 « Promesse », seize équipes seront réparties en deux groupes de huit. Les formations minimes des huit clubs de Super D1 basés à Nouakchott, ainsi que l’Académie FFRIM participeront à l’épreuve. Les sept places restantes reviendront à des équipes choisies « selon des critères objectifs, arrêtés en rapport avec la Direction Technique Nationale », précise la LNF. La U-17 « Division Argent » se jouera en une poule unique regroupant quatorze équipes. Même principe pour la U-20 « Division Or », où seront réunis les juniors des clubs de Nouakchott évoluant en Super D1, l’Académie FFRIM et cinq équipes retenus selon les mêmes critères que chez les U-15. Les trois championnats vont se dérouler en plusieurs étapes qui aboutiront à une phase nationale, regroupant les équipes de la capitale et celles de l’intérieur du pays.

