Papis Dicko remonte à Nouadhibou

Lundi 23 septembre 2019, le FC Nouadhibou a annoncé officiellement le retour en ses rangs de Mohamed Abdellahi Soudani, dit « Papis » Dicko. Le transfuge de Salam Zaghrata rentre au bercail, après des expériences ratées au DRB Tadjenat (Algérie) et au Liban. Le natif de la Medina R tentera de rebondir dans le club de son cœur. « Je suis heureux de revenir dans ce club que je connais bien. C’est un vrai plaisir. Il y a beaucoup d’émotions et de souvenirs ».

L’avant-centre des Mourabitounes non retenu pour la CAN 2019 a du mal à lancer sa carrière professionnelle. L’auteur du but contre le Botswana à Francistown, après son départ du FC Nouadhibou en Juillet 2015, a connu des mésaventures au Maghreb Stade Tunisien (2015/2016), US Tataouine (2016/2017), AS Gabès (2018/2019), DRB Tadjenanet (2018/2019), avant de terminer au pays des Cèdres (Salam Zaghrata).

Le retour de Papis renforce encore l’attaque des Orange, cette saison, et celle-ci devrait faire feu de tout bois. Ses adversaires sont prévenus !