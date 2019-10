Birame reçu par Ghazouani

Le président du Mouvement IRA a été longuement reçu ce lundi 30 septembre 2019 au palais présidentiel par le président de la république Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. L'entretien entre les deux hommes aurait duré plus deux heures durant lesquelles le tout nouveau homme fort du pays a beaucoup écouté le militant des droits de l'homme parler de la situation générale de la Mauritanie. De sources proches de Birame Dah Abeid, c'est le président Ghazouani qui aurait invité BDA â venir le rencontrer. Cette audience intervient quelques semaines après celles accordées par Ghazouani à tous les autres responsables de l'opposition toutes tendances confondues. Ould Ghazouani a aussi rencontré le chef de file de l'opposition. Cette frénésie de rencontres a suffi à certains observateurs pour entrevoir les prémisses d'un possible dialogue politique inclusif que justement les candidats à la dernière présidentielle ont demandé le lendemain de la proclamation dès résultats du scrutin du 22 juin. Depuis son investiture il y a deux mois jour pour jour, Ghazouani a procédé timidement à quelques gestes qui dénotent d'une certaine volonté de decrispation de la scène politique. La rencontre avec Birame Dah Abeid qui s'est classé deuxième à la dernière présidentielle la veille d'une conférence de presse que celui-ci va organiser le mardi 1er octobre est un peut-être un message. Réputé ne pas avoir sa langue dans sa poche, le militant et homme politique BDA pourra bien réserver quelques surprises à la presse certainement très impatiente ce que lui et le président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani se sont dits pendant deux longues heures.