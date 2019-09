La diaspora trace la voie de réussite pour Ghazouani

La diaspora mauritanienne vivant aux Etats-Unis d’Amérique énumère les conditions d’une restauration de l’unité nationale et d’un climat politique apaisé dans le pays, à travers une longue correspondance adressée au président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. En marge de la 74é session de l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU) le nouveau chef de l’Etat mauritanien, élu le 22 juin 2019, dont la prestation de serment a été organisée le 01 août dernier, a rencontré les représentants de la communauté mauritanienne établie aux USA. Pour la réussite de son mandat « la paix et l’unité nationale », le document de la diaspora revendique « une solution satisfaisante à la crise politique des années 1989/1991, qui s’est traduite par plusieurs centaines d’exécutions extra-judiciaires, la fin de l’impunité et de l’injustice.

Un retour organisé et dans la dignité et le respect de leurs droits fondamentaux, des déportés mauritaniens vivant encore au Sénégal et au Mali.

Le règlement sans délai de la situation des mauritaniens devenus apatrides dans leur propre pays, privés de leur nationalité à cause de barrières administratives délibérément créées.

Assurer la transparence dans l’accès à la fonction publique et aux forces armées et de sécurité, aux écoles professionnelles, pour que les institutions symboles de l’Etat, soient le reflet de la diversité

nationale.

La fin de l’accaparement des terres, une nouvelle législation autorisant la double-nationalité, le respect du principe de la liberté de la presse et la promotion du développement des médias, une justice

indépendante et impartiale… ».

La correspondance évoque les déséquilibres actuels, notamment dans

les forces armées et de sécurité, avec un commandement exercé exclusivement par des hommes issus d’une seule communauté.

Constat presque identique pour l’administration territoriale dans une

écrasante majorité.