Tristesse de Ghazouani après le décès de Chirac

Le chef de l’Etat mauritanien, Mohamed ould Cheikh El Ghazouani, exprime « une profonde tristesse » dans un message de condoléances adressé vendredi, au président français, Emmanuel Macron, suite au décès de l’ancien président Jaques Chirac. Ces « condoléances sincères sont destinés au chef de l’Etat français, aux proches du défunt et au peuple de France tout entier ».

Mohamed ould Cheikh El Ghazouani salue la mémoire « d’un homme d’Etat aux qualités humaines et professionnelles remarquables, qui a marqué d’une empreinte indélébile, la politique française et internationale, pendant les dernières décennies.

Un grand ami de la Mauritanie, épris de fraternité et de justice, figure emblématique des relations franco-africaines et franco-arabes, dont le nom restera à jamais gravé dans l’histoire».