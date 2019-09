GCTF : Le Maroc élu pour un troisième mandat de deux ans

Le Royaume du Maroc a été réélu pour la troisième fois à la co-présidence du Forum mondial de lutte contre le terrorisme, en marge des travaux de la 74eme réunion de l’Assemblée générale de l’ONU. Après s’être vu confier la coprésidence du GCTF pour deux mandats consécutifs avec les Pays-Bas, le Maroc a été élu avec le Canada pour

un troisième mandat de deux ans. Cette élection couronne le leadership du royaume chérifien dans le domaine de la lutte contre le terrorisme qui suscite l’admiration.

Le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, M. Stef Blok, a salué, mercredi à New York, "l'excellent leadership" du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme. En effet, le Royaume chérifien a développé une stratégie orientée sur la prévention et l'action. Le Maroc est

devenu une référence dans la lutte contre le terrorisme et la radicalisation. Le royaume a mis en place une approche globale pour lutter contre le phénomène du terrorisme et de la radicalisation. Cela inclut la réforme du champ religieux, la gestion des mosquées, la formation des imams, l'organisation des fatwas.

Intervenant lors de la 10ème réunion ministérielle de ce forum , le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita a appelé lors de ce conclave mondial à mettre un

accent particulier sur la lutte anti-terroriste en Afrique.

"L'Afrique a connu des niveaux de violence sans précédent en 2018. Les

pays du Sahel ont enregistré un nombre de victimes quatre fois plus élevé en 2018 par rapport à 2012", a déploré M. Bourita.

Il a relevé à cet égard qu’au cours des six premiers mois de 2019, le continent africain a été le théâtre de plus de 200 attaques terroristes, qui ont fait plus de 5.000 victimes parmi les populations civiles et les forces de sécurité.

En outre, alors qu'il n'y avait en 2010 qu'un seul groupe terroriste dans le Sahel, il en existe aujourd'hui plus d'une douzaine dans la région, a-t-il fait observer.

Le Maroc joue un rôle plus prépondérant dans la lutte contre le terrorisme au

Sahel et en Afrique de l’Ouest.

Au cours de cette 10è réunion ministérielle, les Etats membres du GCTF ont adopté quatre documents-cadres qui s’ajouteront aux 34 déjà adoptés.

Il s’agit des Recommandations de Glion sur l'utilisation de mesures administratives fondées sur l'état de droit dans un contexte de lutte contre le terrorisme, l’Additif aux Bonnes pratiques du GCTF pour les femmes et la lutte contre l'extrémisme violent, avec un focus sur l'intégration du genre, le Mémorandum de New York sur les bonnes

pratiques en matière d'interdiction des voyages des terroristes, et le Mémorandum de Berlin sur les bonnes pratiques en matière de lutte contre l'utilisation terroriste de systèmes aériens sans pilote.

Créé en 2011, le GCTF est un forum international réunissant 29 pays et l'Union européenne avec comme mission principale de réduire la vulnérabilité du monde au terrorisme en prévenant, combattant et poursuivant les actes terroristes et luttant contre l’incitation au terrorisme.

Il rassemble des experts et des praticiens des pays et des régions du monde entier pour partager des expériences et des compétences et développer des outils et des stratégies sur la manière de contrer

l’évolution de la menace terroriste.