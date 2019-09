Projet SAFIRE au Hodh Elgharbi: Formations des relais et ciblage des bénéficiaires

Le projet Sécurité Alimentaire, Formation, Insertion, Résilience et Emploi (SAFIRE ) a entamé la mise en oeuvre de ses activités au Hodh Elgharbi à travers le consortium : Oxfam ODZASAM et AMAD.

il s'agit de deux formations au profit de 20 relais communautaires au niveau des communes de Agharghare et Ain Farba et de ciblages des bénéficiaires qui seront appuyés par le projet.

Les formations qui se sont déroulées en coordination avec la DRASS ont porté sur : les techniques de dépistage de la malnutrition dans toutes ses catégories, les Pratiques Familiales Essentielles (PFE) et l'alimentation des nourrissons et jeunes enfants.

Par rapport à l' activité ciblage, elle a identifié en collaboration avec les autorités administratives et communales deux catégories de bénéficiaires dans une bonne vingtaine de villages : les producteurs vulnérables et les producteurs nantis. Tous vont bénéficier chacun en ce qui le concerne d'appuis pour la promotion et le développement de nouvelles espèces pouvant résorber le chomage des jeunes et des femmes en milieu rural comme par exemple l'introduction des cultures fourragères entre autres.

Rappelons que le projet SAFIRE est financé par l'UE et intervient dans 6 Wilayas : les deux Hodhs, le Brakna, le Gorgol, le Guidimagha et Nouakchott.