Opération désengorgement de la plage : Yali dénonce l’acharnement

Dans une déclaration au « Le Calame », Yali N’Diaye, président de l’Union des Coopératives « Le Mol » et propriétaire d’embarcations se dit « victime de mesures de représailles et d’un acharnement injustifié de la part de la direction du marché aux poissons de

Nouakchott. Les autorités du marché n’ont pas apprécié l’alerte qu’il avait donnée concernant les dommages causés aux embarcations de pêche, lors de l’opération de désengorgement de la plage des pêcheurs.

« Après avoir cassé sciemment de nombreuses pirogues, les agents chargés de l’opération ont tenu à m’atteindre en fracassant l’une de mes embarcations. Je dénonce avec la dernière énergie cette action destructrice d’emplois et de sources de revenu pour bien des familles», indique-t-il.

Pour lui, les responsables du marché n’ont pas du tout apprécié ses sorties dans la presse ainsi que son engagement politique auprès du leader abollitionniste. Biram avait tenu durant la pré-campagne un grand rassemblement au sein du marché et avait profité de l’occasion

pour dénoncer le diktat des hommes d’affaires véreux qui ont envahi le

secteur de la pêche, la crise du secteur de la pêche artisanale…

Cette opération soulève une levée de boucliers au sein de l'opinion nationale qui a eu du mal à comprendre les desseins des responsables du marché au poisson.