APEFAS lance sa 3e édition de collecte de kits scolaires au profit des enfants démunis

L’association pour la promotion de l’enfance et la famille et de l’action sociale (APEFAS) a lancé un concours de génies en herbe le vendredi 20 septembre 19, sa 3 e édition de collecte de kits scolaires, sous le thème : Agir pour l’éducation des enfants , au profit des enfants issus de familles démunies dans les communes de Ryad, d’Arafat, d’El Mina et de Sebkha. A Arafat, le test s’est déroulé, à 17 heures, dans la salle de réunion de la mairie.

Cette opération de collecte comporte d’abord un concours dit « Génie en Herbe » au cours duquel 16 écoliers des 5e, 6e AF et de 1er et 2e AS se sont affrontés devant un jury d’enseignants et de responsables de l’association. Les lauréats, soit 4 par commune, prendront part à la finale, prévue le 29 septembre à Sebkha. Ils bénéficieront d’une bonne prise en charge de leurs fournitures scolaires durant toute l’année scolaire, affirme le président d’APEFAS, Cheikh Ahmed Tidjane Tall, lors du test d’Arafat.

Pour impliquer davantage de monde et donc en tirer profit, l’APEFAS programme également l’organisation, à l’Inter Aréna, près du cinéma Saada, un match de gala, entre RAPEURS et M’BALAXMANE, le 27 septembre , à partir de 17H, un match de hand Ball, le 29 et enfin, un mach de basket , le 6 octobre prochain. L’entrée est conditionnée à la présentation d’un kit scolaire : cahiers, sacs, stylos… La collecte se fera auprès des toutes les personnes de bonne volonté et de la diaspora mauritanienne.

Créée le 25 février 2017, l’APEFAS, se bat pour la scolarisation des enfants, en particulier des couches démunies de la société, des orphelins et contre la déperdition scolaire des filles. En plus des fournitures scolaires qu’elle octroie à chaque entrée scolaire, APEFAS dispense des cours d’appuis et de rattrapage au profit des écoliers en difficulté dans un centre ouvert à cet effet à Elmina non loin du robinet 5. 386 enfants venus de différents endroits y sont inscrits, déclare le président de l’Association dont l’autre ambition est de contribuer à renforcer les capacités des enseignants afin de relever le niveau des apprenants.