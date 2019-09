Bientôt une étude sur les dépenses de sécurité dans l’espace G5 Sahel

Le G5 Sahel va diligenter « une étude sur le financement du secteur de la sécurité et du développement », a annoncé vendredi à Nouakchott, le Secrétariat Permanent (SP) de l’organisation.

Le G5 Sahel est une organisation sous-régionale créée en 2014 par le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, visant à lutter contre le terrorisme, l’insécurité et la coordination des actions de développement.

Cet espace couvre 5 millions de kilomètres carrés, avec une population de 80 millions d’habitants et un Produit Intérieur Brut (PIB) Cumulé de 53 milliards de dollars us.

Pour mener cette étude, le Secrétariat Permanent (SP) du G5 Sahel a choisi « La Chaire Sahel de la Fondation pour les Etudes et Recherches sur le Développement International(FERDI) » basée à Ouagadougou.

Défendant la pertinence de la démarche, la déclaration du SP signale que « les états membres du G5 Sahel fournissent des efforts considérables pour riposter à la crise sécuritaire que traverse la région. Cependant, la dimension de cette mobilisation reste méconnue.

Afin de remédier à cet état de fait, un Conseil des Ministres du G5 Sahel tenu le 21 février 2019, à Nouakchott, a recommandé au Secrétariat Permanent (SP) de diligenter une étude sur les dépenses de sécurité et leurs effets d’éviction sur le financement des investissements, notamment au niveau des secteurs sociaux ».

Les données recueillies permettront aux décideurs de faire un arbitrage concernant les financements alloués à la sécurité et au développement, qui sont les 2 dimensions de la lutte contre le

terrorisme et la radicalisation.