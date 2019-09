Bientôt un Code pour la pêche continentale et l’aquaculture

Le gouvernement a examiné et adopté un projet de loi portant Code de la Pêche dans les eaux Continentales et de l’Aquaculture à l’occasion de sa réunion hebdomadaire du jeudi.

Le nouvel outil « vise à combler un vide juridique ressenti comme une urgence pour l’organisation et la structuration du sous-secteur de la pêche et de l’aquaculture continentales.

La valorisation du potentiel que recèle ledit sous-secteur permettra de créer d’importantes opportunités d’emplois pour les jeunes et les femmes, contribuant efficacement à la lutte contre la pauvreté, la malnutrition et la migration des populations du terroir vers les centres urbains ».

En Mauritanie, signale-t-on, la pêche continentale encore traditionnelle, est pratiquée sur le fleuve Sénégal et ses affluents.