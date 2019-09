Le duumvirat et la dyade

L'autre jour, nous nous amusions des cousins et moi, Mrabih, Cheikh Elwely et Bomba Ould Cheine, au sujet de la nomination de l'un d'entre nous comme président du groupe. Et comme on n’arrivait pas à se départager, je leur ai proposé le duumvirat qui veut dire un pouvoir avec deux chefs.

Quelques temps plus tard, je reçus et comme par hasard la photo de Ould Ghazwani avec celle d’Aziz qui sortait carrément de son front. Et qui n'était en réalité que son cerveau autrement dit sa faculté pensante.

Ceci me rappela la dyade qui veut dire, selon le Larousse, un couple de deux idées ou de deux principes complémentaires. Cela explique parfaitement ladite situation.

Résumons-nous, Ghazwani et Aziz ne font qu'un et ce pour plusieurs raisons

1-Chacun d'eux le dit et le revendique haut et fort et ce depuis plus de dix ans.

2- Que les uns et les autres disent le contraire, ou plutôt rêvent, ou prétendent le contraire, rien n'altère ni ne dément ce qu’ils affirment eux-mêmes, que nous nous vivons quotidiennement et que confirment leurs attitudes et leurs agissements.

Deux anecdotes illustrent mon argumentation: Aziz, grièvement blessé et gisant sur son lit de mort, Ghazwani lui est resté fidèle jusqu'au bout. La seconde, c'est celle du jour de la passation du pouvoir, pour qui sait lire les traits du visage, les expressions et la gestuelle, l'homme Ghazwani était si ému, sa gorge si serrée, qu’il évita de justesse les larmes en évoquant son ami et leur parcours ensemble.

Soyons lucides et conséquents ne serait-ce qu'avec nous-mêmes. Ils sont simplement deux frères siamois avec deux corps et une seule tête. Le reste n'est qu'illusion, rêve et fantasmagorie.



Sid'Ahmed Ould Eleya El Ammoni