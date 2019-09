Poste de santé pour Sorimalé

L'ambassadeur du Japon, son Excellence Norio Ehara a procédé le lundi 16 septembre 2019 dans les locaux de son ambassade à la signature avec Coumba Alassane Diallo, présidente de l'Association Mauritanienne de Lutte contre les Épidémies du contrat d'un don au profit du "Projet d'aménagement du poste de santé de Sorimalé" dans la commune de Niabina Garlol au Brakna. Ce projet est financé par le gouvernement du Japon au titre des Dons aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine (APL). Les travaux de ce projet seront éxécutés par l'AMLCE. Le montant du projet est de 52048 euros (2,1 millions MRU) et permettra la construction d'un poste de santé à Sorimalé clôturé, l'aménagement d'un incinérateur et l'acquisition d'un panneau solaire et d'équipements médicaux. Son objectif est d'offrir de meilleurs services de santé aux 4500 habitants du village et de ceux des sept autres villages environnants. Avec ce poste, les risques de mortalité des mères et des enfants vont diminuer et la santé publique en général améliorée.