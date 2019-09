Kinross met en oeuvre le Projet Tasiast 24k, pour augmenter la production et réduire les coûts avec de faibles dépenses en capital

Nouakchott -16 septembre 2019- Kinross Gold Corporation a annoncé que la société poursuivrait le « Projet 24k » visant à augmenter progressivement la capacité de traitement de sa mine de Tasiast, passant de 15 000 tonnes par jour (t / j) à 24 000 t / j.

Sur la base des résultats de l'étude de faisabilité réalisée pour le Projet 24k, le projet devrait permettre d'accroître la production, de réduire les coûts, de prolonger la durée de vie de la mine jusqu'en 2033, de générer des flux de trésorerie importants ainsi qu’une rentabilité attrayante, pour un coût en capital estimé à 150 millions de Dollars US.

Le faible coût en capital du projet est le résultat de moindres infrastructures supplémentaires pour le projet et d’une plus grande utilisation des installations existantes. Le projet tire également parti des possibilités d'amélioration continue identifiées grâce à l'expérience acquise lors de la Phase une du Projet et à l'exploitation du plein potentiel du broyeur semi-autogène.

L’approche du Projet 24k de Tasiast comprend des améliorations mineures et des initiatives de réduction des goulots d’étranglement dans la production de l’usine, des modifications du circuit de broyage existant, l’ajout de nouvelles capacités de lixiviation et d’épaississement, ainsi que des ajouts supplémentaires à la production d’énergie sur site et à l’approvisionnement en eau.

Le Président Directeur Général de Kinross Gold, J. Paul Rollinson, a commenté dans l'annonce de l’approbation du Projet 24k (Communiqué de Presse du 15 Septembre 2019): « Nous sommes ravis d’aller de l’avant avec le projet Tasiast 24k, qui devrait permettre d’accroître la production, de réduire les coûts et de prolonger la durée de vie de la mine, tout en générant des rendements attrayants et des flux de trésorerie significatifs.

Le projet nous permet de mieux exploiter la valeur substantielle de Tasiast grâce à un investissement efficient en capital et à faible risque, conforme à notre stratégie visant à maximiser le potentiel de la mine par une amélioration continue, et à tirer parti des connaissances acquises grâce à la réussite de l’agrandissement réussi de la Phase Une de l’Expansion de Tasiast. ”.

Renforçant ses relations, la société a également repris ses engagements avec le Gouvernement après la récente investiture présidentielle en août 2019. Le 11 septembre 2019, J. Paul Rollinson a tenu une réunion fructueuse avec le Président nouvellement élu de Mauritanie, S.E. Mr. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et d’autres représentants clés du gouvernement : le Premier ministre, Mr. Ismail Ould Bedda Ould Cheikh Sidiya, et le ministre de l’Énergie, des Mines et du Pétrole, Mr. Mohamed O. Abdel Vetah.

