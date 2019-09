20 millions d’Ouguiyas de la BNM aux sinistrés de Sélibaby

La Banque Nationale de Mauritanie, l’une des pionnières du pays, a fait don de 20 millions d’Ouguiyas au profit des sinistrés de Sélibabi, suite aux importantes quantités de pluies et d’inondations enregistrées dans la région. Ce don a été versé au fonds d’aide des sinistrés créé pour la circonstance par les pouvoirs publics.

La BNM ne s’est pas arrêté là, son équipe dépêchée sur les lieux a procédé, en collaboration avec les autorités, à la distribution d’autres aides d’une valeur de 10 millions d’Ouguiyas aux sinistrés.

Par ce geste humanitaire, la BNM contribue à soulager les sinistrés de Sélibabi, en particulier, et du Guidimakha en général.

Notons que la BNM s’est toujours illustrée dans l'humanitaire, via sa Fondation. Ainsi, on peut, entre autres, citer sa contribution significative à la construction du bloc opératoire du centre des spécialités de Nouakchott (ex hôpital Dia) et l’achat de son scanner ainsi que la prise en charge de tous les frais de fonctionnement du dispensaire de Chinguitti construit par la coopération espagnole.