Ghazouani à Ouagadougou pour les sommets du G5 Sahel et de la CEDEAO

Le président Mohamed ould Cheikh El Ghazouani, a quitté Nouakchott vendredi, en compagnie d’une forte délégation, à destination d’Ouagadougou (Burkina Faso), pour prendre part aux travaux d’une session ordinaire des chefs d’état d u G5 Sahel et de la CommunautéEconomique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), annonce la presse gouvernementale.

Les pays du G5 Sahel, organisation sous-régionale dédiée à la lutte contre le terrorisme et la coordination des efforts de développement, sont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.

La CEDAO réunit 15 pays d’Afrique de l’Ouest.

Ces deux réunions organisées vendredi et samedi, seront consacrées à la création d’un format découlant d’un nouveau concept de sécurité collective, face à la propagation des attentats terroristes, impliquant les pays du Sahel et la CEDEAO.