TEKANE : Les journées culturelles démarrent demain vendredi

Les journées culturelles de Tekane vont démarrer demain vendredi 13 septembre. Les préparatifs battent leur plein, aussi bien au niveau local qu’à Nouakchott et de la diaspora. Les participants s’apprêtent à effectuer le déplacement pour faire revivre les traditions culturelles de Tekane et environs.

Créées par le forum dental Sukaabé Tekane, FDSK présidée par Fatou Kane, ces journées ont pour objectifs de faire revivre et préserver les valeurs et traditions culturelles de la ville et de ses environs, d’une part, de jeter les ponts entre ces traditions et la modernité, d’autre part. Les initiateurs œuvrent ainsi pour endiguer l’invasion d’une modernité mal maitrisée, à cause des nouvelles technologies ayant envahi tous les foyers. Ils vulgarisent, à travers ces journées culturelles, les leçons de sagesse de la Grande Royale du bestseller, l’Aventure Ambigüe de Cheikh Hamidou Kane.

Durant les trois jours que vont durer ces festivités, parrainées cette année par Mme Astou Kane, les participants, venus de Mauritanie, du Sénégal et de la diaspora vont suivre une conférence-débat sur le PEKANE (chants célèbres des pêcheurs) , assister à un défilé de modes et traditions africaines (accoutrements, tresses, henné…). Toujours dans ce cadre, plusieurs troupes artistiques et de théâtre animeront les 3 soirées.

L’autre temps fort de ces journées culturelle sera l’organisation d’une journée de reboisement et et d’une journée d’assainissement, ceci, en collaboration avec les jeunes d’IPRET. Ces deux manifestations importantes ont objectif de lutter contre la désertification et partant améliorer le cadre de vie de Tekane. Il est enfin prévu un match de gala de football bal qui opposera les vétérans aux jeunes talents.

Signalons que le coup d’envoi de cette manifestation sera donné par le chef d’arrondissement de Tekane. Et à l’occasion, les participants écouteront le mot de bienvenue de la présidente la FDST, le discours du maire de la commune et celui du représentant des parents d’élèves.