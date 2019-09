Birama Gaye malade

L'ancien international mauritanien Birama Gaye est gravement malade. Il souffre de complications cardiaques qui l’obligent à rester sans rien faire chez lui. Ancien infirmier d'état, Birama Gaye est un sportif polyvalent qui excellait dans tous les sports. International de football et de basket ball, il était aussi arbitre et un excellent instructeur qui a supervisé la formation et l'encadrement de plusieurs milliers de jeunes sportifs Mauritaniens. Jusque là, seules quelques bonnes volontés se sont manifestées pour aider cet homme qui a consacré toute sa vie à la promotion du sport. Normalement, l'État mauritanien devrait rapidement prendre toutes les dispositions pour permettre à cette gloire du sport national de se soigner dignement.