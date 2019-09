Ce que Ghazwani et Daddah se sont dits

Le président Ghazwani a reçu en audience, le mardi 10 septembre, au Palais de la République, M. Ahmed Ould Daddah, le président du RFD. Un ami commun a facilité cette entrevue, empreinte, selon nos sources, de «courtoisie et convivialité » et qui a porté sur les questions nationales. Le nouveau président Ghazwani voulait écouter l’avis du leader de l’opposition mauritanienne.

Pour sa part, Ghazwani a exprimé sa gratitude à AOD pour avoir accepté de le rencontrer. il a ensuite indiqué à son hôte qu’il partageait avec lui les mêmes soucis par rapport à l’avenir du pays, le rassurant ensuite que celui-ci va connaître, sous peu, d’importants changements et que pour relever les nombreux défis, il a besoin de l’apport de tous les mauritaniens. Il s’est dit disposé dans ce cadre, à l’ouverture de larges concertations avec les tous les acteurs politiques du pays. Une ouverture d’esprit saluée par Ould Daddah qui demande à voir.

En dépit de cette rencontre « cordiale et conviviale », le RFD reste ancrée dans l’opposition, et au sein de la coalition des forces de changement démocratique ayant soutenu, il faut le rappeler le candidat à la présidentielle, Mohamed Maouloud, et que dans ce cadre, il continuera à réclamer l’audit de la gestion d’Ould Abdel Aziz, précise une source proche du président du RFD. Un livre blanc est en cours d’édition pour fonder cette demande, a-t- il précisé.