Démarrage au Hodh Elgharbi de la 3' phase du projet conjoint de lutte contre les MGF

C'est avec l'appui de l'UNFPA, l'UNICEF et l'APF et en collaboration avec les autorités administratives et les structures locales du MASEF et du ministère de la Santé que l'ONG nationale ODZASAM a lancé début août au Hodh Elgharbi la troisième phase du projet conjoint pour la lutte et l'abandon volontaire des MGF dans cette région identifiée parmi les Wilayas à haute prévalence de la pratique.

Il s'agit d'une vaste campagne de sensibilisation qui couvre 32 agglomérations réparties entre les 4 départements de la région. Objectif : obtenir 32 déclarations d'abandon volontaire de la pratique des MGF au Hodh Elgharbi d'ici à fin 2019.

Pour y parvenir ODZASAM et ses partenaires ont mis à contribution des Imams, des élus locaux, des notables, du personnel de la santé, de l'éducation et des leaders d'opinion et mis en place 32 comités villageois. Dans cette campagne, les outils de communication sont des supports validés par des instances nationales comme la Vetwa interdisant les MGF ou encore les déclarations des professionnels de la santé sur les méfaits néfastes de la pratique.

Rappelons que le projet conjoint pour la lutte et l'abandon volontaire des MGF intervient dans plusieurs autres Wilayas du pays jugées à haute prévalence de la pratique comme le Gorgol, le Brakna, le Guidimagha, l'Assaba et le Hodh Echarghi. Sa mise en œuvre est assurée par la société civile à raison d'une ONG par Wilaya.



Moustapha Béchir

Cp Hodh