Amical : les Mourabitounes s'inclinent face aux Aigles de Carthage

Vendredi 6 Septembre 2019, au Stade olympique de Radès, les Mourabitounes se sont inclinés, pour leur premier match amical post-CAN 2019, sur la plus petite des marges (0 à 1), face aux Aigles de Carthage. Le but victorieux a été inscrit par le néo-international Amor Layouni, d’une reprise à bout portant (78’). Lors de la CAN 2019, Aigles et Mourabitounes s’étaient neutralisés sur un score vierge.

Corentin Martins, sélectionneur national : « C’est un match où on ne méritait pas mieux que la défaite »

«Tactiquement, on était bien en place et les seules occasions que la Tunisie s’est procurées sont nos erreurs individuelles. Mais techniquement, on a été très pauvre. En première période, on a confondu vitesse et précipitation. On a perdu beaucoup de ballons et manqué de lucidité sur nos contre-attaques, les déplacements et la dernière passe. C’est une déception.

Les moments où l’on a réussi à garder notre calme, on a su trouver du jeu à l’intérieur et posé des problèmes à la Tunisie. Mais ce n’était pas suffisant pour espérer un autre résultat. Il faut apprendre des défaites. On verra lors du prochain rendez-vous au mois d’Octobre. Même si je trouve le contenu sur les plans tactique et défensif correct, au niveau offensif et technique, ce n’était pas suffisant. »

FFRIM

-------------------------

Tournoi de l'intégration: lancement de la 5ème édition

La cinquième édition du Tournoi de l’intégration a été officiellement lancée, le mercredi 4 Septembre 2019, au stade Cheikha Boidiya, par le directeur de la Haute compétition et le président de la Communauté ivoirienne en Mauritanie et organisateur principal, monsieur Soma Madou. Cette édition est marrainée par madame Mariam Adja Sousa, consule générale du Congo-Brazzaville en Mauritanie. Diagana Tahirou s’est dit honoré de procéder au lancement du tournoi, saisissant ainsi l’opportunité de témoigner de l’intérêt et du succès enregistré au fil des ans. Il exhorte les différents acteurs (joueurs, encadreurs, dirigeants et supporters) au fair-play et à lutter dans une saine émulation, un esprit de fraternité et de tolérance.

La compétition organisée par les ressortissants étrangers résidant en Mauritanie regroupe treize formations, réparties en quatre poules. La poule A regroupe la Mauritanie, le Togo et la Côte d’Ivoire. La poule B est composée du Nigeria, de la Gambie et du Congo. On retrouve, dans la poule C, la Palestine, le Soudan et le Ghana. Enfin, le Cameroun, le Burkina Faso, le Mali et le Liberia forment la poule D. En match d’ouverture, la Mauritanie et le Togo ont fait jeu égal sur un nul vierge. Un défilé coloré des ressortissants a été organisé durant la mi-temps.

-------------------------

Abdou M’Bareck et Kaw filent en Segunda Division B

L’ASAC Concorde a annoncé, le 3 Septembre, à travers un communiqué publié sur sa page Facebook la conclusion d’accords avec deux clubs espagnols de la Segunda Division B/Deuxième Division. Ainsi, les Bleu et Blanc ont paraphé deux prêts, avec option d’achat, pour deux de leurs pépites. Idrissa Thiam « Kaw » (18 ans) rejoint CF Cadiz. Tandis que le longiligne défenseur Abdou M’Bareck El Id (19 ans) va débarquer au CD Numancia.

----------------------

Transfert : Hassan Houeibib rejoint Al Zawraa

Le défenseur international Hassen Houeibib (25 ans) a quitté l’AS Garde nationale pour s’engager, le mercredi 4 Septembre 2019, pour une saison avec la formation irakienne Al Zawraa. L’ex- pensionnaire du centre de Riyadh est régulièrement appelé en sélection locale depuis 2016. Le désormais ex-capitaine de l’AS Garde aura l’opportunité de disputer la Coupe arabe des clubs champions, avec son nouveau club qui vient de terminer un stage au Maroc.

Test au Maroc : Fatou Diop sollicitée

Le club Municipal Laãyoune de football féminin du Maroc projette de s’attacher les services de mademoiselle Fatou Diop. La capitaine et attaquante de la sélection féminine de football de Mauritanie est conviée à un test de recrutement, par la formation féminine royale de football. Ce club qui joue dans la première section de la fédération royale marocaine vient d’adresser une correspondance officielle à l’auteure du premier but de l’histoire la sélection nationale féminine de football, lors du premier match officiel contre Djibouti (1-3).