Le premier voyage de Ghazouani à l’extérieur sera pour Ouagadougou

Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani prendra part vendredi et samedi, aux réunions du G5 Sahel et de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), dont les assises se déroulent à Ouagadougou.

Vainqueur d’un scrutin organisé le 22 juin 2019, le nouveau président de la République a été investi le 01 août dernier.

Ghazouani effectue son premier déplacement hors du territoire national à cette occasion.

Les pays membres du G5 Sahel sont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.

Cette organisation régionale est dédiée à la lutte contre le terrorisme et à la mutualisation des efforts de développement.

Le sommet d’Ouagadougou intervient dans un contexte de multiplication des attaques terroristes sur le territoire du Burkina Faso.

L’organisation des réunions du G5 Sahel et de la CEDEAO dans la même ville à quelques heures d’intervalle découle d’une nouvelle vision de la sécurité collective à travers laquelle la France et ses partenaires occidentaux voudraient impliquer les pays du Golfe de Guinée, de plus en plus exposés, aux actions de lutte contre le terrorisme, suivant une formule qui devrait être définie au cours de la rencontre, notent les observateurs.