Remerciement et gratitude

En mon nom propre et au nom de la famille Bouamatou, je voudrais adresser mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à toutes celles et tous ceux qui nous ont présenté leurs condoléances et exprimé leur consolation, à la suite du décès de notre chère et affectueuse mère Ghlana mint Mohamed el Moustapha ould Mohamed Khouna.

Que Dieu ait son âme et l’accueille dans son vaste paradis.

Nous avons été réconfortés par vos hommages louant les qualités de la défunte.

De même, vos sentiments de consolation nous aident à endurer cette douloureuse épreuve.

Merci à ceux qui ont téléphoné de l’intérieur et de l’extérieur de la Mauritanie ; oulémas, hommes et femmes politiques, intellectuels, artistes, hommes d’affaires, entrepreneurs et professionnels des médias.

Merci particulièrement à tous ces citoyens de divers horizons, de tous les âges et d’ethnies différentes, dont les messages nous sont allés droit au cour.

L’exil de notre famille nous a empêché d’organiser les obsèques que la défunte méritait.