Soutenir les initiatives des jeunes dans le lever de fonds et de plaidoyer

Ponts et Passerelles pour le Peuples (3P) et l’Organisation Mauritanienne Pour l’Education et de la Culture (OMPEC) ont organisé, les 05 et les 06 septembre 2019 un atelier de lever de fonds et de plaidoyer dans un réceptif hôtelier nouakchottois. Cette rencontre a regroupé différentes structures de jeunes porteurs de projets ayant trait à

l'autonomisation des femmes en zones rurales et urbaines ; Jeunesse

vie et citoyenneté(JVC) ; l'éducation des enfants; Sensibilisation à la préservation de la santé et initiation aux gestes de premier secours

De l’avis de Samba Pam, promoteur de l’initiative , le travail qui a été mené sera le fondement d’une nouvelle vision de développement humain et durable plus participatif et responsable, un concept fait par nous et destiné dans sa mission première à soutenir des initiatives de notre jeunesse en matière d’engagement citoyen, de l’entrepreneuriat local et surtout de mécanisme de prévention des

fléaux pouvant constituer des facteurs de sous développement… Un véritable challenge pour nos communautés ».

Procédant au lancement de l’atelier Dr Aboubecrine Yehdhih, directeur des études, de la coopération et du suivi au ministère des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille (MASEF) a salué la tenue de ce genre de rencontres et manifesté l’intérêt qu’accorde son département aux jeunes porteurs de projets. « Ces initiatives doivent être

accompagnées et soutenues. C’est ainsi que le MASEF projette d’accompagner les jeunes, pour des levées de fonds et dans la mise en œuvre de projets innovants. »

Le maire adjoint de Sebkha Fally Teuw a abondé dans le même sens, réaffirmant la disponibilité de sa municipalité à accompagner les jeunes porteurs de projets : « nous sommes là pour vous et par vous », leur a-t-il lancé.