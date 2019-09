Clôture du Forum régional sur la prise en charge alternative des enfants en mobilité

Le Forum régional sur la prise en charge alternative des enfants en mobilité en Afrique de l’Ouest a pris fin, ce vendredi 6 septembre, à Nouakchott. Cette activité développée dans le cadre du Projet AFIA

pour le “Renforcement des capacités pour une meilleure gestion de la migration afin de protéger les enfants migrants contre la traite et l’exploitation” financé par l’Union européenne a permis aux participants d’échanger sur « les bonnes pratiques de soutien aux familles d’accueil pour une meilleure prise en charge des enfants en

mobilité ».

Plusieurs experts de protection notamment du Sénégal, Mali, Burkina

Faso, Bénin et de la Côte d’Ivoire avec l’appui technique de Save the Children UK ont pris part à ce forum régional pour la protection des enfants en mobilité dans la région Ouest-africaine.

Des partenaires de la représentation mauritanienne de Save the Children ont participé également à ce forum, à savoir le Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille (MASEF), l’OIM,

l’UNICEF, Terre des Hommes/Lausanne, l’Association Femmes Chefs de

Famille (AFCF), l’Organisation des Migrants de Nouadhibou (OMN) et

l’ONG Actions.