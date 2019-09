Nouakchott, Mauritanie – 6Septembre 2019 – La Direction de TMLSA informe que la Société et les Délégués du Personnel sont parvenus à un accord préliminaire sur un projet de nouvelle Convention Collective d’Établissement (CCE). Cette nouvelle Convention devrait être finalisée prochainement et aura une durée de 3 ans. Avec cet accord, Tasiast atteint l’objectif de pouvoir offrir un environnement de travail sûr et stable à tous/toutes les employés/employées.

La Société continuera à travailler pour assurer un avenir à long terme à la mine.