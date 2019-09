Communiqué des Partis de la Coalition des Forces du Changement Démocratique

Les Partis de la Coalition des Forces du Changement Démocratique ont organisé une conférence-débat sous le thème "la gestion du pays par Mohamed Ould Abdel Aziz : l’exigence d’un audit", le mercredi 4 Muharram 1441/ 4 septembre 2019 à l'hôtel Wissal.

Le rencontre a commencé par la lecture de versets du Saint Coran, suivis d'un mot d'ouverture de M. Limam Ahmed Ould Mohamedou, Secrétaire Permanent du RFD.

Le conférencier principal, Dr Mohamed Ould Mohamed El Hacen, professeur de gestion à l'Université de Nouakchott et expert international, a présenté de manière détaillée le concept d'audit : mécanismes et objectifs. Il a souligné qu'un examen approfondi de la gouvernance du pouvoir sortant est indispensable, compte tenu de l’importance et de la fréquence de présomptions d’infractions à la législation et à la réglementation en vigueur dans la gestion des deniers publics.

Les intervenants suivants ont abordé, respectivement, le thème de la conférence sous divers angles : M. Sidi Ould El Kowry, Secrétaire Général de l’UNAD, M. Khalilou Ould Dedde, député de l'UFP, Mme Nana Mint Cheikhna, députée du RFD, Pr Lo Gourmo, vice-président de l’UFP et Me Yarba Ould Ahmed Saleh, membre du Comité Permanent du RFD. Les intervenants ont ainsi cité des exemples de la gestion catastrophique de Mohamed Ould Abdel Aziz, les qualifiant de crimes économiques. Ils ont également mis en lumière les dimensions politique, juridique, sociale et morale des infractions incriminées.

Après cela, la parole a été donnée au public, parmi lequel de nombreux orateurs ont contribué à l'enrichissement du thème de la conférence. L’ensemble des points de vue exprimés allaient dans le sens de la nécessité d'une enquête approfondie sur la gestion du pays au cours de la dernière décennie.

Avant de clôturer la conférence, M. Limam Ahmed Ould Mohamedou a souligné que cette rencontre ouvrait largement la porte à la revendication légitime d'une enquête transparente sur la gestion du président sortant et son gouvernement et que les partis organisateurs entendent lancer, dans ce sens, une large campagne. Aussi, a-t-il ajouté, la synthèse des communications, des débats et les recommandations retenues à l’issue de la rencontre seront publiés incessamment. Il a, enfin, interpellé le nouveau pouvoir pour prendre ses responsabilité à l’égard de cette situation, au risque d’être considéré comme complice des coupables du pillage des richesses du pays.

Nouakchott, le 6 Mouharram 1441 - 4 septembre 2019

La Commission de Communication des Partis de la Coalition des Forces du Changement Démocratique