Déclaration de Politique Générale (DPG) du premier Ministre: Vaste programme

Le premier Ministre, Ismaël ould Bedde ould Cheikh Sidya, a engagé le gouvernement « à l’instauration d’un climat politique apaisé, à travers le dialogue et la concertation permanente avec tous les partis, toutes les forces politiques et la société civile sur les questions d’intérêt nationale », dans sa Déclaration de Politique Générale (DPG), présentée devant l’Assemblée Nationale, jeudi après-midi.

Par ailleurs « le gouvernement mettra à la disposition de toutes les institutions constitutionnelles l’ensemble des moyens nécessaires à l’accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans de bonnes conditions.

Dans cette optique, nous allons réorganiser la Cour des Comptes et renforcer la professionnalisation de ses magistrats, afin qu’elle puisse accompagner le parlement dans son rôle de contrôle de l’action gouvernementale et de moralisation de la vie publique ».

Le gouvernement mauritanien « veillera également à rendre effective l’indépendance de la justice, base de l’Etat de droit, en renforçant les compétences techniques des magistrats et des auxiliaires de justice, dans le cadre d’un plan de formation et de perfectionnement du personnel, tout en mettant l’accent sur la spécialisation.

Dans le même ordre d’idées, l’organisation judiciaire sera révisée et l’assistance judiciaire adaptée et opérationnalisée.

Un nouveau dispositif relatif à l’administration pénitentiaire sera mis en place. Dans ce cadre, un corps de fonctionnaires dédié à la surveillance des établissements destinés à servir de lieux de détention sera créé , avec un personnel recruté et formé à cet effet».

Dans sa première DPG, le premier mauritanien a annoncé la mise sur pied d’un Etablissement National de Réhabilitation et de Rééducation (ENRR), disposant d’antennes dans toutes les régions.

Ismaël ould Bedde ould Cheikh Sidya a aussi rappelé les grandes lignes du projet de société du président Mohamed ould Cheikh El Ghazouani, élu le 22 juin 2019 visant « à asseoir les bases d’un Etat moderne, occupant pleinement sa place dans le concert des nations,

tout en gardant à notre société ses spécificités culturelles enracinées dans les nobles valeurs de l’Islam, qui fondent le socle de notre unité et de notre cohésion sociale. Un Etat où la justice,

l’égalité, la fraternité, la citoyenneté ne sont pas de simples concepts, mais des valeurs fondatrices ».