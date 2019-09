Nomination d’Ould Djay à la SNIM ? Le porte-parole du gouvernement avait-il raison ?

Depuis hier soir, l’info est à la une des média et réseaux sociaux. L’ex ministre d’Ould Abdel Aziz, Ould Djay serait propulsé à la tête de la SNIM. Il remplacerait Hasena Ould Ely, nommé, à la direction de la société minière, il y a quelques dix mois. En plus d’Ould Abdel Vettah du pétrole, maintenu dans le premier gouvernement d’Ould Ghazwani, Ould Djay est l’un des ministres les plus «détestés » de la République. A cause de leur comportement et de leur proximité avec le président sortant qui en avait fait des « enfants gâtés » de son gouvernement.

Si l’information se confirme, Ould Ghazwani, après avoir conservé l’ancien ministre du pétrole à son poste alors que tout le monde le donnait, comme Ould NDiay, partant, donne un mauvais signal à l’opinion. La Mauritanie a besoin d’autres signaux que celui là, s’indigne un ancien ministre.

Considérés comme « arrogant et hautin », Ould Djay a presque fini de faire l’unanimité contre lui. Il fait l’objet d’une détestation inexplicable et incompréhensible. Sa nomination à la tête de la SNIM risque fort d’entamer la crédibilité et l’image du président de la République, attendu sur le terrain du changement, plutôt que dans celui de la continuité. Ghazwani avait refusé de limoger le porte-parole de son gouvernement pour ce que nombre d’observateurs ont qualifié de « bourde » quand celui-ci a déclaré que le gouvernement du président Ghazwani est une continuité de celui du président sortant, Ould Abdel Aziz. Par ce geste, il donne raison à Sidi Salem, prote-parole du gouvernement.

Toujours inébranlable, le nouveau président continue lentement, à asseoir son pouvoir, sans tenir, apparemment compte des attentes immenses des populations au changement, pour ne pas dire à la rupture. Depuis son entrée en fonction, il n’a pris aucune décision majeure, regrettent nombre de cadres et acteurs politiques. Tous semblent oublier que Ghazwani ne vient pas de l’opposition. Il est du système et ne peut, par conséquent, scier la branche sur laquelle il est confortablement assis. S’il doit changer, ce sera par étapes et petites retouches.