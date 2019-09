Affectation arbitraire d’un Agent des Douanes !

Par Note de Service de la Direction Générale des Douanes, N°4565 du 6 Aout 2019, j’ai été affecté au secrétariat central, alors que je travaillais dans cette Division depuis plus d’un an.

J’ai alors adressé, en date du 8 Aout 2019 une lettre à la hiérarchie pour demander les droits afférents à cette dernière affectation, comme mes collègues de travail affectés au même service et exerçant dans les mêmes conditions.

Quelle fut ma surprise le jour suivant 9 Aout 2019 quand j’ai reçu une nouvelle Note de Service N° 4667 de la DGD annulant mon affectation au Secrétariat Central, puis un Certificat de Cessation de Service N° 4685 et ce en dépit de mon maintien à ce poste par « nécessité de service » annoté par la Direction du Personnel et du matériel.

Ce maintien « par nécessité de service » était intervenu suite à ma demande en date du 23 Juillet 2019 de bénéficier de mon congé administratif conformément au planning des congés.

Quand j’ai demandé des indemnités et avantages, mon affectation initiale a été annulée, puis je me suis retrouvé avec une affectation verbale au Bureau de Nouakchott-Pétrole !?

Etant donné que je ne suis pas arrivé à trouver une explication plausible pour cette cascade de trois notes d’affectations contradictoires émises dans la même semaine, je suis arrivé à la conclusion qu’il s’agit d’un règlement de compte qui n’a rien à voir avec le contexte du travail.

Je peux dire que j’ai toujours rejeté les injonctions et diktats politiques émis par la Direction dans un mépris total du droit des travailleurs de faire leur choix politique émanant de leur seule volonté.

Ce refus que j’ai exprimé, auparavant, par lettre N° 001 en datant du 2 janvier 2019.

En effet, je reviens pour souligner la légitimité et la légalité de ma demande, toute motivation politique mise à part. Je continuerai, en dépit de toutes les violations du droit du travail, à exiger mes droits, jusqu’à obtenir gain de cause. Je me tiens aux termes de l’article 191 du Code du Travail, aussi l’Article 37 de la Convention Collective du Travail consacrant le principe « à travail égal, salaire égal ». « A conditions égales du travail et de rendement, la classification et les salaires sont égaux pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut. »