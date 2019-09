Tiguent : Une petite ville qui suffoque

Tiguent, localité située à mi-chemin, entre Rosso et Nouakchott, était une destination pour nombre de familles qui quittent les grandes villes pour respirer l’air hivernal pur et retrouver du lait et de la viande venus fraîchement des zones de pâturages.

Malheureusement, Tiguent n’offre plus ces avantages. Elle suffoque sous des tas d’immondices venus envahir ses ruelles autrefois paisibles.

Avec la pluie hivernale, les tas de poubelles qui jonchent toutes les places envoient des exhalaisons insupportables qui provoquent les allergies respiratoires chez les populations dont le nombre se multiplie par dix durant l’hivernage.

Selon S.M, un commerçant de la place tenant une boutique et ayant pignon sur rue, « les habitants de la ville ne peuvent pas nettoyer tout, c’est du ressort de la mairie ». Cette dernière, poursuitle jeune commerçant, avait commencé à envoyer un camion pour le ramassage devenu de plus en plus irrégulier. « Aujourd’hui, les équipes de ramassage ne passent plus qu’à la fin du mois, comme pour nous rappeler le payement de la taxe de propreté », a-t-il ironisé.

La saleté est devenue débordante jusqu'à atteindre les abords de la ville où de décharges improvisées viennent troubler les parcours de pâturages devenus de ce fait très distants de la ville.

En tout cas sur le plan de la salubrité, les habitants et l’administration ont beaucoup de choses à faire pour rendre à cette ville son visage douillet et accueillant.

Ely Ould Maghlah