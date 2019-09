L’ambassadeur de Chine chez le ministre de la justice

Le ministre de la justice, Haimoud ould Ramdhane, a reçu en audience mercredi matin, l’ambassadeur de la République Populaire de Chine en Mauritanie, Zhang Jianguo.

Au menu des échanges entre le responsable gouvernemental et le diplomate, le renforcement des relations entre les deux (2) pays, notamment dans le domaine de la coopération en matière de justice (collaboration judiciaire et juridique, renforcement des infrastructures et diverses formes d’assistance).

Pour rappel, l’ambassadeur de Chine avait été reçu en audience par le premier Ministre, Ismaël ould Bedde ould Cheikh Sidya, le 16 août dernier.