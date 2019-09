Forum régional sur la prise en charge des enfants en mobilité en Afrique de l’ouest

Save the Children organise, dans le cadre du projet AFIA “Renforcement des capacités pour une meilleure gestion de la migration afin de protéger les enfants migrants contre l’exploitation et la traite”,

financé par l’Union européenne (UE) à travers le Fonds Fiduciaire d’urgence pour l’Afrique, un Forum régional du 4 au 6 septembre à l’hôtel Wissal de Nouakchott.

Le Forum porte sur «la prise en charge alternative des enfants en mobilité en Afrique de l’Ouest. » L’objectif de cette rencontre est de promouvoir des échanges sur les questions de placement des enfants en mobilité dans des familles d’accueil.

Cette phase de rencontre avec plusieurs pays (Sénégal, Mali, Guinée, Burkina Faso, Côte d’Ivoire et Bénin) permettra aux acteurs de protection de l’enfant en Mauritanie et dans des pays de la sous-région d’échanger sur les défis, les expériences et les pratiques d’accueil