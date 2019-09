C’est avec consternation que j’ai appris le décès de Ghlanamint Mohamed Khouna qu’Allah l’accueille dans sa miséricorde. A cette douloureuse occasion je présente mes condoléances les plus attristées à la famille éplorée ainsi qu’à tous ses proches et amis.

C’est pour moi l’occasion, en particulier, de m’associer à la douleur de mes frères et amis Mohamed et Moulaye Bouamatou qui n’ont pu accompagnerdans ses derniers jours cette mèreavec laquelle ils ont partagé tant d’affection et d’amour. Cette douloureuse circonstance aurait pu être l’occasion de permettre à l’homme d’affaires Mohamed Ould Bouamatoud’assister aux obsèques de l’être qu’il chérit le plus et de revoir ce pays auquel il est si attaché et auquel il a donné le meilleur de lui-même en y développant, à partir de son seul génie comme capital, des entreprises qui ont fait travailler des centaines de mauritaniens et en y créantla plus grande œuvre caritative qui a donné la lumière de la vue à des milliers d’autres. Cela d’autant plus que les accusations qui ont été montées contre lui ont été récusées par Interpol pour leur caractère manifestement politiques.

C’est pour moi, enfin, l’occasion de formuler un souhait ; celui de voir le nouveau pouvoir, sur lequel sont fondés beaucoup d’espoirs, instaurer un climat apaisé et normalisé qui met fin à des années de tensions et de crispation inutiles, afin que les fils de ce pays s’attèlent enfin, dans la paix et la sérénité, à la construction du pays, et afin que tous nos compatriotes qui ont été contraints à l’exil pour des raisons politiques ou pour chercher, sous des cieux plus cléments, des conditions de vie et de travail plus dignes, reviennent au pays pour apporter leur pierre à l’édifice.

Nouakchott, le 4 Septembre 2019

Yeslem Ould Ebnou Abdem