La CVE réclame un plan d’urgence pour le Guidimakha et le Gorgol

La classe politique mauritanienne continue à appeler à la mobilisation nationale et internationale en faveur des régions théâtre de graves inondations avec des pertes en vies humaines et des dégâts matériels, notent les observateurs.

Ainsi, la Coalition Vivre Ensemble (CVE- un rassemblement issue de la mouvance nationaliste noire), qui a soutenu la candidature de Kane Hamidou Baba à l’élection présidentielle du 22 juin 2019, réclame un plan d’urgence pour le Guidimakha et le Gorgol, 2 régions de la vallée du fleuve Sénégal, dans lesquelles le débordement des précipitations met les populations dans une situation de dénuement et de grande précarité.

La CVE « lance un appel pressant aux autorités mauritaniennes pour décréter l’état d’urgence et activer la solidarité nationale et internationale, seule alternative en mesure de permettre de faire face à ce drame.

La mesure réclamée permettra au gouvernement « de prendre en charge les nombreux sinistrés ». Celle-ci doit être également accompagnée par « un vaste plan d’aménagement et de sécurisation » des deux (2) capitales régionales (Selibaby et Kaédi) théâtre d’inondations et centres urbains de 2 régions qui constituent « les greniers du pays et offrent des terres de pâturage pour le cheptel national ».

La déclaration rappelle « les lourdes pertes en vies humaines et dégâts matériels ».

Ainsi « les populations de ces contrées vivent une situation alarmante qui s’intensifie de jour en jour, avec pour conséquences un spectacle désolant se traduisant par la mort et des destructions» à tous les niveaux.

Par ailleurs « la persistance de cette catastrophe naturelle, et les risques de dégradation de la situation, pourraient favoriser la propagation à grande échelle de maladies aggravant la situation de détresse d’une population dans un contexte de défaillance généralisée des structures sanitaires du fait d’un plateau médical qui laisse à désirer ».